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مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجارا معمرة غرب رام الله

السبت، 18 أغسطس 2018 10:34 م
مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجارا معمرة غرب رام الله مستوطنون - أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون أرضا مزروعة تخص مواطنا فلسطينيا فى قرية (رأس كركر) غرب رام الله، واقتلعوا شتلات زيتون ودمروا أشجارا معمرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن مستوطنين اعتدوا على أرض المواطن خالد سمحان فى منطقة جبل المغتمة شمال القرية، واقتلعوا 70 شتلة زيتون، ودمروا أخرى معمرة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على بئر ماء فى الأرض ذاتها.

وفى قلقيلية، شمال الضفة الغربية ، أصيبت متضامنة نرويجية بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى البطن، والعشرات بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال فى قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى القرية مراد شتيوى، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة السبت الأسبوعية التى تندرج فى إطار المسيرات التى تشهدها القرية للمطالبة بفتح شارعها الرئيسى المغلق منذ 15 عاما.

وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين فى المسيرة، ما أدى لإصابة المتضامنة النرويجية كريستين (43 عاما) والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف شتيوى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل واحتجزت سيارة المواطن عمر شتيوى واستعملتها درعا خلال المواجهات.

 


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