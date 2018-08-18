مدبولى يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف بـ5 محافظات

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (المنيا - البحيرة - الشرقية - سوهاج - القليوبية)، ووجه مسئولى القطاع بالمتابعة المستمرة للمشروعات على مستوى الجمهورية لدفع معدلات الإنجاز، وتذليل أى عقبات تطرأ فى مواجهة التنفيذ.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوى، نائب الوزير للمتابعة والمرافق، أن فريق المكتب الفنى والمتابعة قدم خلال الاجتماع تقريرا عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة المنيا، حيث تجرى حاليا تجارب التشغيل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى العدوة، لرفع الطاقة من 2 : 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 33.5 مليون جنيه، لخدمة 51500 نسمة بمدينة العدوة وقرى (بان العلم – كفر مهدى – صفانية – منشأة عبد الله)، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة إجمالية 140 ألف م3/يوم "يتم تنفيذ 20 ألف م3/يوم"، بتكلفة 285 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (88% مدني - 25% كهروميكانيكا)، وجارٍ إعادة طرح المهمات الكهروميكانيكية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 30/3/2019، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة بطاقة 45/95 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 53 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (90% مدني - 30% كهروميكانيكا)، ومشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 680 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (محطة المياه 80% مدني، و50% ميكانيكا – شبكات المياه 80% - المأخذ 80%)، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 102 ألف م3/يوم، فى 30/9/2018، ومشروع صرف صحي المنيا (الظهير الصحراوى)، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 565 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 30/6/2019.

وأوضحت أن العرض تضمن أيضا ما يتم تنفيذه فى محافظة البحيرة، حيث يجرى تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى إدكو، بطاقة 20 / 40 ألف م3/يوم، بتكلفة 170 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 30/9/2019، ومشروع صرف صحى المعدية بطاقة 3 آلاف م3/يوم، بتكلفة 43 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، ومشروع صرف صحى المناطق المستجدة بكفر الدوار، بتكلفة 280 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 31/12/2019، ومشروع إعادة تأهيل وتوسعات صرف صحى كفر الدوار، بطاقة 40 / 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 350 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من (إعادة التأهيل – محطة رفع 2 – محطة رفع 6) فى 30/9/2018، ومن توسعات المحطة فى 31/12/2018.

وأضافت: "قدم أعضاء المكتب الفنى والمتابعة تقريرا أيضا، عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة الشرقية، حيث يجرى تنفيذ محطة مياه أبو كبير، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 325 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (المحطة 88% مدنى، و82 % ميكانيكا - المأخذ 65% - خط المياه العكرة 90%)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 31/12/2018، ومحطة مياه البكارشة، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 31/12/2019".

وأشارت إلى أنه فى محافظة سوهاج، يجرى تنفيذ محطة معالجة المراغة وجهينة، بطاقة 30 ألف م3/يوم، بتكلفة 85 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينة ساقلتة، بطاقة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينتى المنشأة وأولاد حمزة، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 30/6/2019، ومشروع صرف صحى مدينة دار السلام، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/9/2019، وتم التسليم الابتدائى لمشروع صرف صحى مدينة جهينة (محطات الروافع)، بتكلفة 70 مليون جنيه.

وأوضحت راندة المنشاوى أنه فى محافظة القليوبية، جارى الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سرياقوس الشرقية بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ (مدنى 90% - ميكانيكا 75%)، وجارٍ التسليم الجزئى لمشروع الصرف الصحي لقرى شبين القناطر "محطة معالجة القلزم"، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 75 ألف نسمة بـ8 قرى، منها 6 قرى جارٍ التنفيذ بها (طحوريا – كفر طحوريا – القلزم – الأحراز – الحسانية، بمركز شبين القناطر – وقرية عرب الغديري بمركز طوخ)، وقريتان محرومتان من الخدمة (كفر الشيخة سالمة وكفر الصهيبي بمركز شبين) سيتم ربط تصرفاتهما على محطة المعالجة، مشيرة إلى أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمحطات رفع (القلزم – الأحراز – طحوريا وكفر طحوريا)، وجارٍ تنفيذ محطة رفع الحسانية، والغديرى، وطحانوب الرئيسية والفرعية.