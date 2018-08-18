محافظ قنا يعاين موقع انشاء محطة مياه الشرب النقالي بقرية أبنود بتكلفة 15 مليون جنيها

قنا – هند المغربى

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمعاينة موقع انشاء محطة مياه الشرب النقالي بقرية ابنود بمركز قنا، رافقه المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والنائب عبدالسلام الشيخ عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أهالي القرية.

وأوضح الهجان، أن المحطة سوف تقام علي مساحة 850 م2 تبرع بها أحد اهالي القرية، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بطاقة انتاجية تصل إلي 50 لتر / ثانية علي مرحلتين، كل منها بطاقة 25 لتر/ ثانية وبتكلفة اجمالية حوالي 15 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحطة سوف تغذي قرى أبنود وكلاحين ابنود وكرم عمران بهدف تلبية احتياجات الأهالى من مياه الشرب والبالغ عددهم حوالى 60 الف نسمة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي من المحطة خلال 6 اشهر من تاريخ بدء الأعمال الإنشائية، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي انشاء المزيد من المحطات الجديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين .







