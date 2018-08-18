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السبت، 18 أغسطس 2018 02:09 م
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محافظ سوهاج : ضبط 50 مخالفة مرافق فى حملة بحى شرق

السبت، 18 أغسطس 2018 01:44 م
محافظ سوهاج : ضبط 50 مخالفة مرافق فى حملة بحى شرق جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 50 محضر مخالفات مرافق فى حملة بحى شرق سوهاج بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع الاشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعى للمواطنين وتيسير الحركة المرورية امام المارة، والحفاظ على الشكل الحضارى وعودة الإنضباط للشارع، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية بحى شرق سوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملة مرافق بالإشتراك مع قسم شرطة مرافق سوهاج لضبط مخالفات المرافق بنطاق دائرة الحى ، وقد  أسفرت الحملة عن ضبط 50 مخالفة مرافق متنوعة "عربات يد وموازين وبرنيكات واستاندات خشبية" واستهدفت الحملة منطقة سيتى ، وموقف سيارات طهطا بسوهاج ، وجارى متابعة الحملات المستمرة لخلق متنفس فى الشارع السوهاجي.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

 

 

 

 


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