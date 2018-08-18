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محافظ بورسعيد يفتتح منفذ توزيع لحوم ببورفؤاد ويطمئن على توافر السلع بالأسواق

السبت، 18 أغسطس 2018 04:10 م
محافظ بورسعيد يفتتح منفذ توزيع لحوم ببورفؤاد ويطمئن على توافر السلع بالأسواق جانب من الافتتاح
بورسعيد – السيد فلاح
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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أحدث منفذ لتوزيع اللحوم بمدينة بورفؤاد بمنطقة العبور، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى يعد أحد الفروع التابعة لمشروع تربية وتسمين الماشية.

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال الجولة التى رافقة خلالها الدكتور وليم جندى مدير محطة تسمين الماشية وناصر ثابت مدير التموين ومحمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد بأن المحطة تغطى أسواق ومنافذ التوزيع بالمحافظة باحتياجاتها من اللحوم البلدى.

وأجرى "الغضبان" حوارًا مع المواطنين اطمئن خلاله على توافر جميع السلع بالأسواق وعدم وجود أى نقص فى أى من السلع الغذائية، وخاصة الاستراتيجية منها.

وواصل المحافظ جولته على عدد من منافذ توزيع اللحوم فى كلا من مدينة بورفؤاد وبورسعيد ووجه بتغطية احتياجات الأسواق من اللحوم أولا بأول واستمرار حملات المراقبة التموينية لضمان عدم التلاعب بالأسعار والاطمئنان على توافر احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

 

محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد (8)
محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد (2)
محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد (3)
محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد (4)
محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد (5)
محافظ بورسعيد يفتتح منفذ جديد لتوزيع اللحوم ببورفؤاد

 


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