محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا بالعيد" فى شبرا الخيمة

القليوبية- إبراهيم سالم - نيفين طه

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، معرض أهلا بالعيد بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأشاد المحافظ بتوفير وسائل الحماية المدنيه والشرطة لسلامة المواطنين، وبمشاركة أكثر من 50 عارض والذى يضم كافة مستلزمات العيد من ملابس ومستلزمات المدارس من ملابس وشنط وجميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموين واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية والمفروشات.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية له ، أن المحافظة ستواصل خطتها التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى أنحاء المحافظة.