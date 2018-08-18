video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استعدادا لعيد الأضحى المبارك..

محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا بالعيد" فى شبرا الخيمة

السبت، 18 أغسطس 2018 09:23 م
محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا بالعيد" فى شبرا الخيمة محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم - نيفين طه
إضافة تعليق
افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، معرض أهلا بالعيد بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين.
 
وأشاد المحافظ بتوفير وسائل الحماية المدنيه والشرطة لسلامة المواطنين،  وبمشاركة أكثر من 50 عارض والذى يضم كافة مستلزمات العيد من ملابس ومستلزمات المدارس من ملابس وشنط وجميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموين واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية والمفروشات.
 
وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية له ، أن المحافظة ستواصل خطتها التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى أنحاء المحافظة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس حى شبرا الخيمة :دعم منافذ بيع اللحوم البرازيلي والسوداني بأسعار مخفضة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

مجلس النواب

عيد الاضحى

معرض أهلا بالعيد

افتتاح




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة