محافظ القاهرة يتفقد اليوم موقف السلام ومجزر البساتين ومستشفى المنيرة

يقوم المهندس عبد الحميد محافظ القاهرة، اليوم السبت، بجولة ميدانية للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والإطمئنان على استعدادات الأجهزة والأحياء لاستقبال عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تبدأ جولة محافظ القاهرة بتفقد موقف السلام بحى السلام للاطمئنان على ضبط تعريفة الركوب خاصة فى الخطوط المتجهة للأقاليم، ويعقب ذلك زيارة المجزر الآلي بالبساتين للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال الأضاحى فى العيد.

كما ستشمل جولة محافظ القاهرة التى ستبدأ صباح اليوم، المرور على مستشفى المنيرة، للاطمئنان على استعدادات المستشفيات فى العيد.