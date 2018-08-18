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محافظ الإسكندرية يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 06:53 م
محافظ الإسكندرية يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الاسكندريه جاكلين منير
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أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف أعمال النظافة فى الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، مشددا على ضرورة تكثيف حملات المراقبة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراقبة الأسعار

كما كلف المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرى المديريات الخدمية بالتواجد المستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتصرف فى حالة ورود اى بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام الأعياد، مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات رئيسة برصاصة السكرتير العام وغرف عمل فرعية بجميع المديريات الخدمية لمواجهة أى أزمة طارئة، وذلك لمدة 24 يوميا خلال أيام الأعياد. 

وأكد سلطان على رؤساء شركات المرافق بالمحافظة بالالتزام بوجود مسئولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من سلامة المرفق وتوصيل الخدمة بشكل جيد طوال أيام العيد، لافتا إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من التخصصات المختلفة لإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلى الصعيد ذاته، وجه الإدارات التنفيذية المسئولة بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطريق العام والميادين للتصدى للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية للازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع.

 


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