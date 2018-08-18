محافظ الإسكندرية يشدد على عدم ذبح الأضاحى خارج المجازر.. والغرامة تصل 10 آلاف جنيه

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، أنه لا تهاون فى الذبح خارج المجازر للأضاحى، خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن جهاز الرصد البيئى والأجهزة التنفيذية بالأحياء تشن حملات دورية يومية على محلات الجزارة للتأكد من عدم المخالفة.

وأشار محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن غرامة المخالفة تصل إلى غرامة مالية 10 آلاف جنيه للذبيحة الواحدة و قد تتضاعف وفق عدد الذبائح المضبوطة، وكذلك الغلق الإدارى لمدة 48 ساعة وفى حالة تكرار المخالفة يتم تطبيق الغلق النهائى على محل الجزارة.

و فى السياق نفسه، أكد محافظ الإسكندرية أنه بالتنسيق مع الطب البيطرى بالمحافظة، تقرر فتح المجازر الآلية التابعة للمديرية لذبح الأضاحى بالمجان فى أول و ثان أيام العيد، و حذر المحافظ الأهالى ومحلات الجزارة من مخالفة القرارات، مؤكدًا أن الذبح خارج المجزر يسبب مشاكل بيئية ويضر بشبكة الصرف الصحى.