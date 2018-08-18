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لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس غدا بالأراضى المقدسة

السبت، 18 أغسطس 2018 02:37 م
لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس غدا بالأراضى المقدسة الحج
كتب محمود راغب
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ينشر"اليوم السابع" لقرائه من حجاج بيت الله الحرام، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع موسم الحج وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج .

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، في حين يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الجمعة بعدد من مدن المملكة العربية السعودية:

المدينة   العظمى   الصغرى

مكة       42   30

المدينة المنورة  42  30

الرياض  43  27

 

جدة  38   29

 

الدمام 45  29

 

تبوك 39  25

 

عرعر 43  22

 

جازان 37  32

 

نجران 39  28

 

الطائف 35  23

 

ينبع 40  29

 


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