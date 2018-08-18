غرق طفل وطفلة فى بلاعة صرف صحى بالسويس

السويس- سيد نون

غرق طفل وطفلة بالسويس فى بلاعة للصرف الصحى مفتوحة داخل منطقة مساكن 24 أكتوبر بحى فيصل بالسويس.

وانتقل قيادات أمنية إلى موقع العثور علي الطفلين، وتبين أن الطفلين سقطا فى البلاعة التى تقع بالقرب من منزلهما.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بتغيب سأندى محمد عبده الشعيرى، 4 أعوام، وعبد الرحمن محمد فوزى، 6 أعوام.

وبعد 4 ساعات من الاختفاء اكتشف الأهالى من سكان منطقة 24 أكتوبر وجود الطفل والطفلة فى بلاعة الصرف الصحى.

وتم انتشال جثتى الطفل والطفلة فى ظل تواجد القيادات الأمنية بمديرية أمن السويس، الذين قاموا بتأمين نقل الجثتين.

البلاعة