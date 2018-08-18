طلاب الثانوية دور ثان يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء وعلم النفس

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة دور الثانى أداء امتحاناتهم للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يختبر اليوم السبت الطلاب فى مادتى علم النفس والاجتماع والكيمياء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 7496طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 57,184 طالب وطالبة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثنى بدأت السبت الماضى 11 أغسطس وتستمر بعد غدا الإثنين.