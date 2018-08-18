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السبت، 18 أغسطس 2018 05:07 م
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ضبط 12طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بفوة

السبت، 18 أغسطس 2018 04:18 م
ضبط 12طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بفوة المضبوطات
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تمكنت حملة مجلس مدينة فوة بكفر الشيخ تحت إشراف عبد المحسن الأودت رئيس مركز ومدينة فوة، من ضبط 11 طنا و690 كيلو أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرر المحضر رقم 10303 جنح فوة، وتحفظت الحملة على الأسماك، وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك خلال بدء حملات لمتابعة الأسواق بالاشتراك مع الرقابة التموينية والإدارة التموينية والصحة والطب البيطري، وبرئاسة عبد الحكيم عبد النبي عباسي، نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور خالد البراوي وكيل الوزارة بالطب البيطري، وبحضور الدكتور محمد محروس مدير إدارة المجازر، والدكتور مجاهد عبد السلام، مدير إدارة الطب البيطري بفوة، والدكتور أسامة عوض، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، ومحمد منصور مدير الرقابة التموينية.

وأكد عبد المحسن الأودت، رئيس مركز ومدينة فوة إن الحملات مستمرة دون توقف حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، لضبط المخالفين، وستزيد الحملات على الأسواق خلال الاحتفال بعيد الأضحى .

 

 

 


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