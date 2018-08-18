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السبت، 18 أغسطس 2018 02:09 م
خالد صلاح
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ضابط مرور يضبط سيارة مبلع عن سرقتها بالإسكندرية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:49 م
ضابط مرور يضبط سيارة مبلع عن سرقتها بالإسكندرية سيارة مسروقة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكن ضابط مرور من ضبط سيارة مبلغ عن سرقتها، وذلك أثناء حملة مرورية بطريق الجيش واستوقف سيارة اشتبه فيها .

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء محمد القاضى مدير إدارة مرور الإسكندرية أنه أثناء قيام ضابط بإدارة المرور بحملة مرورية بتقاطع طريق الجيش مع شارع عبد السلام فتوح  دائرة قسم شرطة أول الرمل  وحال استيقاف السيارة رقم 404906 ملاكى الإسكندرية - سوداء اللون  قيادة ح ع م  33 سنة صاحب محل مقيم منطقة الحضرة الجديدة  دائرة قسم باب شرقى قدم قائدها رخصة تسيير أشتبه أنها مزورة .

 

وبالكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها غير خاصة بها وتخص سيارة أخرى بذات الماركة واللون ومقيدة باسمم ا م  - المقيم عزبة العمراوى الكبرى دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبالاستعلام برقم الشاسية والموتور تبين أن السيارة المضبوطه مُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم شرطة الهرم - بأمن الجيزة عن بلاغ ن ب ن  بتاريخ 1/12/2014وأصل لوحاتها ن ب 8393 مصر، وبمواجهته  أقر بقيامه بشراء السيارة  من ع ا ا  35 سنة، وبمواجهة الأخير قرر بأنه قام بشراء السيارة منذ حوالى 10 أشهر ونفى علمه بأن السيارة مبلغ بسرقتها، وتم التحفظ على السيارة والمتهمين، واتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل وجارى العرض على النيابة.


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