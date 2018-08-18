صور.. وكيل تعليم الدقهلية يفتح مدرسة للإيواء 5 أسر بعد احتراق منازلهم

الدقهلية شريف الديب

أمر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالدقهلية ، بفتح مدرسة عرب زيدان الإعدادية لاستقبال خمس أسر من أهالي القرية، بعد نشوب حريق مدمر بمنازل الأسر، تسبب فى تدمير كافة محتويات المنازل.

يذكر أن حريقا هائلا داخل خمسة منازل بقرية عرب زيدان التابعة لمركز المنزلة، وعلى الفور وجه اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، بتوجيه اللواء مروان عبد المعطي مدير إدارة الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارت الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بأحد المنازل، مما أدى إلى احترق المنزل، وانتقلت النيران للمنازل المجاورة.