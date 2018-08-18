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صور.. رئيس فنزويلا يزيد الحد الأدنى للأجور 34 ضعفاً

السبت، 18 أغسطس 2018 07:00 ص
صور.. رئيس فنزويلا يزيد الحد الأدنى للأجور 34 ضعفاً نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كراكاس (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الجمعة زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفاً، من دون أن يوضح متى ستدخل حيّز التنفيذ، هذه الزيادة التى تشكّل أحد مداميك برنامجه للنهوض الاقتصادي.

وأوضح الرئيس الاشتراكى أن الراتب سيكون مجدولاً بحسب قيمة "البترو"، العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط والتى تعوّل عليها الحكومة للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات المالية التى تفرضها واشنطن على كراكاس، وبحسب مادورو، فإن سعر البترو الواحد يبلغ 60 دولاراً استنادا الى سعر برميل النفط الفنزويلي.

وقال الرئيس الفنزويلى فى خطاب متلفز "لقد حدّدت الحدّ الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وقاعدة الرواتب على أساس البترو المتوسط، أى 1800 بوليفار" العملة الجديدة "البوليفار السيادي" التى يبدأ التداول بها الاثنين وهى عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه خمسة أصفار.

ووفقاً لسعر البوليفار الحالى فإن الحدّ الأدنى للأجور سيرتفع من 5,2 مليون (أقل من دولار واحد وفقاً لسعر العملة الخضراء فى السوق السوداء) إلى 180 مليونا (حوالى 28 دولاراً).

وبهذه الزيادة البالغة نسبتها 3464% يكون الحد الأدنى للأجور قد خضع لخامس زيادة له هذا العام، وانهار الحدّ الأدنى للأجور، الذى لا يكفى حالياً لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخّم الجامح الذى قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام، وفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولى.

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو

 

الرئيس الفنزويلى
الرئيس الفنزويلى

 

مادورو
مادورو

 

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى

 

 


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