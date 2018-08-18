صور.. ختام بطولة الجمهورية للتنس الأرضى بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بما تملكه الجامعة من إمكانيات رياضية متقدمة تضم أحدث الصالات والملاعب التى تم إنشائها وفق القياسات والشروط الدولية، والمجهزة لإقامة بطولات محلية فى مختلف الألعاب، وهو ما يعكس إيمان إدارة الجامعة بأهمية الرياضة ودورها فى بناء الشباب بدنياً وأخلاقياً.

جاء ذلك خلال مشاركته فى ختام بطولة الجمهورية للتنس الأرضى، والمقامة على ملاعب الدكتور أحمد عبده جعيص بالمدينة الجامعية، والتى على مدار أسبوعين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الأستاذ أحمد همام رئيس منطقة أسيوط للتنس الأرضى، وشوكت صابر أمين الجامعة المساعد، والأستاذ حسين عبد الراضى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة، وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وعلاء أمين مدير رعاية الشباب بالمدينة الجامعية ولفيف من لاعبى التنس الأرضى والأسر المشاركة فى البطولة.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط، على فتح أبواب الملاعب والصالات الرياضية بالجامعة، لخدمة كافة الاتحادات الرياضية وفئات المجتمع، وذلك لتعظيم الاستفادة منها للرياضيين من داخل وخارج الجامعة.

ومن جانبه أعرب أحمد همام، رئيس منطقة أسيوط للتنس الأرضى عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما قدمته من دعم ورعاية ساهم فى إنجاح البطولة وخروجها على هذا النحو المشرف والتى ضمت نحو 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، ومن شتى محافظات الجمهورية .

وفى ختام الحفل، أعلن الحكم الدولى على صلاح الحكم العام للبطولة، أسماء اللاعبين الفائزين من مختلف الأعمار، حيث تسلموا ميداليات وكئوس البطولة.



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى



توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأراضى