صور.. جمارك المطار تضبط راكبا قادم من روما بحوزته مخدر الحشيش

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطية أوتداولة أواستيراده أو تصديره طبقا لقانون المخدرات.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط الايطالية رقم 896 القادمة من روما إشتبه عمرو عطيه مأمور التفتيش باللجنة الجمركية فى الراكب ب . أ . ع مصرى الجنسية ويحمل جواز سفر إيطالى نظرا لإرتباكه .

وبالعرض على مدحت عبد الصبور مشرف الصالة الخضراء قرر تكليف نهى مصطفى مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبه وكل من محمد سمير والأستاذ تامر خالد مأمورى الجمرك و فتحى فوزى رئيس القسم لتفتيش الراكب ذاتيا.

وتبين وجود 6 قطع بوزن 120 جرام من مخدر الحشيش ملفوفة بورق سلوفان مخفاة داخل كيس بن مغلف تغليف المصنع بين طيات الملابس داخل حقائبة.

قرر االدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 59 لسنة 2018 وإحالة الراكب للجهات المختصة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.