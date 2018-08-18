صور.. بدء مراسم تشييع جنازة ضحايا انهيار جسر جنوة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز و أ ف ب

بدأت، اليوم السبت، جنازة ضحايا انهيار جسرة جنوة، والذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات فى الأسبوع الماضى، بحضور كبار المسئولين السياسيين الإيطاليين.

وفى قاعة كبيرة فى جنوى وتمهيدا للقداس على أوراح الضحايا، اصطفت توابيت 18 شخصا أحدها باللون الأبيض لطفل. وقد غطيت بالورود وتحمل صور أو أسماء القتلى.

وعبر اسقف جنوى انجيلو بانياسكو الذى سيترأس القداس السبت عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك فى مراسم جنازة الدولة".

وكان تم تشييع بعض الضحايا جرى الجمعة فى مدن إيطالية أخرى.، وفى يوم الحداد الوطنى على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التى تنير المبانى الرمزية فى روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دى تريفى وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 ت ج .