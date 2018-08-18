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صور.. بدء مراسم تشييع جنازة ضحايا انهيار جسر جنوة

السبت، 18 أغسطس 2018 10:26 ص
صور.. بدء مراسم تشييع جنازة ضحايا انهيار جسر جنوة جنازة ضحايا جسر جنوة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز و أ ف ب
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بدأت، اليوم السبت، جنازة ضحايا انهيار جسرة جنوة، والذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات فى الأسبوع الماضى، بحضور كبار المسئولين السياسيين الإيطاليين.

وفى قاعة كبيرة فى جنوى وتمهيدا للقداس على أوراح الضحايا، اصطفت توابيت 18 شخصا أحدها باللون الأبيض لطفل. وقد غطيت بالورود وتحمل صور أو أسماء القتلى.

وعبر اسقف جنوى انجيلو بانياسكو الذى سيترأس القداس السبت عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك فى مراسم جنازة الدولة".

وكان تم تشييع بعض الضحايا جرى الجمعة فى مدن إيطالية أخرى.، وفى يوم الحداد الوطنى على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التى تنير المبانى الرمزية فى روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دى تريفى وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 ت ج .

 
الإيطاليون يودعون ذويهم
الإيطاليون يودعون ذويهم

التوابيت فى وجود أهالى الضحايا ووسائل الإعلام
التوابيت فى وجود أهالى الضحايا ووسائل الإعلام

الجنازة شهدت حضور عدد من المسؤولين
الجنازة شهدت حضور عدد من المسؤولين

أهالى الصحايا يعزون بعضهم قبيل بدء الجنازة
أهالى الصحايا يعزون بعضهم قبيل بدء الجنازة

إيطاليون يودعون ضحاياهم
إيطاليون يودعون ضحاياهم

توابيت الضحايا
توابيت الضحايا

جنازة ضحايا حادث جنوة
جنازة ضحايا حادث جنوة

حادث انهيار الجسر فى جنوة أثار جدل كبير
حادث انهيار الجسر فى جنوة أثار جدل كبير

صفوف من التوابيت
صفوف من التوابيت

صور الضحايا فوق توابيتهم
صور الضحايا فوق توابيتهم

قريبة أحد الضحايا تودعه قبل مراسم الجنازة
قريبة أحد الضحايا تودعه قبل مراسم الجنازة

مجموعة من الإيطاليين يودعون ضحايا حادث جنوة
مجموعة من الإيطاليين يودعون ضحايا حادث جنوة

نظرة الوداع لضحايا جسر جنوة المنهار
نظرة الوداع لضحايا جسر جنوة المنهار

نظرة الوداع
نظرة الوداع

 


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انهيار جسر جنوة

جسر جنوة

ضحايا جنوة

جنازة

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