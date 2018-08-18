صور.. "الزراعة" تضبط 20 طن لحوم فاسدة بـ5 محافظات

كتب - عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه فى إطار تكثيف الرقابة علي تداول اللحوم قبل العيد، فقد أسفرت حملات التفتيش على اللحوم بجميع محلات بيع و عرض اللحوم و الدواجن والأسماك فكانت مضبوطات التفتيش علي اللحوم يوم الجمعة وفجر يوم السبت ١٧ و ١٨-٨-٢٠١٨ عن ضبط كميات من اللحوم والداوجن والاسماك ومصنعات اللحوم ومنتجاتها بإجمالى ٢٠ طن و ٦١٧ كجم مجهولة المصدر ومخالفة للإشتراطات المصرية، وغير صالحة للإستهلاك، موضحة أن هذه الكميات لاسماك مملحة و سردين و لحوم بلدي بقري و لحوم مجمده و كبدة مجمدة و مصنعات لحوم وتم تحرير ١٠ محاضر مخالفة فى ٥ محافظات هي كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والفيوم والدقهلية.





وأضافت "محرز"، فى تصريحات صحفية السبت، أنه تم ضبط ٢٠ طنا و ٥٤٧ كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي و منتهية الصلاحية، وتم تحرير ٤ محضر للمخالفات متضامنين، وتحرير محضر مخالفة لكمية لحوم تصل إلي ٨ طن و ٦٠ كجم دواجن مجمدة و يعاد تعبئتها بأكياس بدون بيانات بمحافظة البحيرة مركز كفر الدوار ، موضحة إنه تم ضبط ١٢ طن اسماك مملحة و سردين غير صالح وذلك بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن الحملة قام بها أطباء تفتيش اللحوم البحيرة و كفر الشيخ، وتم التخطيط لها بأن تكون حملات مفاجئة، علي مختلف أماكن تداول اللحوم خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السابعة صباحا، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين و الصحة والإدارة التموينية حيث تم أيضا ضبط كمية من اللحوم تبلغ ٧٠ كجم للحوم ناتجة عن حيوانات مذبوحة خارج المجازر الحكومية و مخالف للقوانين وتم تحرير عدد ٦ محاضر مخالفة لها.





وأكدت تم التنبيه على الأجهزة الفنية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات حرص على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن، مشيرة إلى أن هناك حملات مستمرة تشمل متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن المعروضة بالأسواق، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.

وشددت على أنه سيتم مواصلة الحملات الرقابية خلال أيام عيد الاضحي حيث يتزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.





وأضافت محرز، أنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موضحة ان تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ حملات آخري مشددة خلال أيام العيد على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.