صور.. اجتماع بعثة "مصر للطيران" بجدة لمناقشة الاستعداد لعودة الحجاج

عقدت بعثة مصر للطيران للحج بجده برئاسة محمد عبد الوهاب مساعد رئيس القطاع التجاري للمحطات ورئيس البعثة اجتماعًا تمهيديا موسعا لمناقشة استعدادات البعثة لتفويج الحجاج في مرحلة العودة من المطارات السعودية وانهاء الموسم في سهولة ويسر.

خلال الاجتماع، نقل عبدالوهاب توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لأفراد البعثة على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لضيوف الرحمن في مرحلة العودة وخاصة كبار السن والمرضي والحالات الإنسانية.

كما تم بحث التعاون والتنسيق المستمر مع السلطات السعودية وكافة الهيئات والجهات المنظمة للموسم وضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والتعليمات المعمول بها من قبل سلطات مطاري جدة والمدينة المنورة لإتمام الموسم دون أية معوقات، كما نقل إشادة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأداء جميع العاملين خلال مرحلة الذهاب، والتى كانت قد انتهت رسميًا فى15 أغسطس الماضى، وفقاً للخطة الموضوعة، والتى ارتكزت على نقل أكبر عدد من الحجاج فى أقل وقت ممكن، وبأعلى معدلات انتظام فى مواعيد الإقلاع والهبوط ودون تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات.

وقد تناول الاجتماع، مناقشة خطة البعثة لاستلام مواقع العمل بمطارى جدة والمدينة، لاستكمال سير العمل خلال مرحلة العودة، بوصول آخر رحلات الجسر الجوى فى سبتمبر المقبل.

حضر الاجتماع بلال محمود مدير إدارة الحج والعمرة نائب رئيس البعثة وجميع أعضاء البعثة، ورؤساء المجموعات من مبيعات وحجز ومحطة، وخدمات أرضية وصيانة، وتخطيط شبكات وعمليات جوية، وعلاقات عامة، ودعاية وإعلام وأمن.