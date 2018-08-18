صور .. إحلال وتجديد استراحات طريق الهنداو موط بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

استجابة لما نشرته جريدة "اليوم السابع" فى تقرير بعنوان "اضبط مخالفة.. انهيار استراحات طريق الهنداو موط وتحولها لأوكار للحشرات"، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وصيانة استراحات طريق الهنداو موط والتى انهارت بسبب سرعة الرياح وتحولت لوكر للحشرات الزواحف .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وحدات الصيانة برئاسة قرية الهنداو، انتهت من أعمال صيانة وإحلال تلك الاستراحات، وجارى استكمال أعمال دهانها وتجهيزها للركاب على الطريق، مؤكدا على أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لنظافة وتطهير الأحياء السكنية بمدينة موط، والتى استمرت على مدار 3 أيام وتضمنت رفع كميات كبيرة من المخلفات، وتم تنفيذ حملات بالتوازى فى أغلب قرى المركز .



احلال وتطوير استراحات الهنداو



جانب من أعمال التطوير



اعادة بناء الاستراحات



تركيب مظلات حديدية



ازالة المخلفات من الاستراحات