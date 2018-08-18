صور.. أسواق المواشى حول العالم تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى حول العالم، والذى يعد من المناسبات المباركة، رغم اختلاف عادات الاحتفال بالعيد من دولة إلى أخرى إلى أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى إلى حد كبير تتشابه إلى حد كبير.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية، أسواق الماشية حول العالم ترصد استعدادات المسلمين لاستقبال العيد المبارك بداية من تجهيزات فى اسواق الماشية التى تنتظر الزبائن.

ويعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات لدى المسلمين تلك التى تجسد رمزية التضحية فهو مناسبة يتذكر فيها الإنسان قصة سيدنا إبراهيم الخليل الذى أوشك أن يذبح ابنه إسماعيل تلبية لطلب الله تعالى والذى افتداه بكبش عظيم ذبح لوجهه تعالى، لذا سمى عيد الأضحى لارتباطه بالأضحية.



احد تجار الماشية فى كشمير



استعدادات أسواق الماشية فى مصر



أسواق الماشية



أسوق الماشية فى أبيدجان



أسوق الماشية فى الهند



الماشية فى سوق أبيدجان



جانب من سوق الماشية فى أبيدجان



رجل يحمل كبش فى أبيدجان



رجل يضع الأكل للمواشى



رجل يمسك أضحية



سوق الماشية فى أبيدجان



سوق الماشية فى الهند



سوق الماشية فى باكستان



سوق الماشية



سوق المواشى فى أبيدجان



سوق للماشية فى تركيا



سوق للماشية



معاينة جمل فى سوق المواشى