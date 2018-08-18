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السبت، 18 أغسطس 2018 03:46 ص
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صور.. أسواق المواشى حول العالم تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 03:00 ص
صور.. أسواق المواشى حول العالم تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى سوق للمواشى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى حول العالم، والذى يعد من المناسبات المباركة، رغم اختلاف عادات الاحتفال بالعيد من دولة إلى أخرى إلى أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى إلى حد كبير تتشابه إلى حد كبير.

 ورصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية، أسواق الماشية حول العالم ترصد استعدادات المسلمين لاستقبال العيد المبارك بداية من تجهيزات فى اسواق الماشية التى تنتظر الزبائن.

ويعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات لدى المسلمين تلك التى تجسد رمزية التضحية فهو مناسبة يتذكر فيها الإنسان قصة سيدنا إبراهيم الخليل الذى أوشك أن يذبح ابنه إسماعيل تلبية لطلب الله تعالى والذى افتداه بكبش عظيم ذبح لوجهه تعالى، لذا سمى عيد الأضحى لارتباطه بالأضحية.

احد تجار الماشية فى كشمير
احد تجار الماشية فى كشمير

 

استعدادات أسواق الماشية فى مصر
استعدادات أسواق الماشية فى مصر

 

أسواق الماشية
أسواق الماشية

 

أسوق الماشية فى أبيدجان
أسوق الماشية فى أبيدجان

 

أسوق الماشية فى الهند
أسوق الماشية فى الهند

 

الماشية فى سوق أبيدجان
الماشية فى سوق أبيدجان

 

جانب من سوق الماشية فى أبيدجان
جانب من سوق الماشية فى أبيدجان

 

رجل يحمل كبش فى أبيدجان
رجل يحمل كبش فى أبيدجان

 

رجل يضع الأكل للمواشى
رجل يضع الأكل للمواشى

 

رجل يمسك أضحية
رجل يمسك أضحية

 

سوق الماشية فى أبيدجان
سوق الماشية فى أبيدجان

 

سوق الماشية فى الهند
سوق الماشية فى الهند

 

سوق الماشية فى باكستان
سوق الماشية فى باكستان

 

سوق الماشية
سوق الماشية

 

سوق المواشى فى أبيدجان
سوق المواشى فى أبيدجان

 

سوق للماشية فى تركيا
سوق للماشية فى تركيا

 

سوق للماشية
سوق للماشية

 

معاينة جمل
معاينة جمل فى سوق المواشى

 

منفذ بيع اللحوم فى مصر
منفذ بيع اللحوم فى مصر

 


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أسواق المواشى

أسواق الماشية

زبائن

عيد الأضحى

أسواق الماشية حول العالم




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