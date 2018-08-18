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صورة اليوم.. بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا فى حفل زفافها

السبت، 18 أغسطس 2018 06:11 م
صورة اليوم.. بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا فى حفل زفافها بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا
كتب: محمد الأحمدى
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تناقلت وسائل إعلام نمساوية اليوم السبت، صورة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين وهو يرقص مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل فى حفل زفافها.

وانتشر فيديو يظهر الرئيس بوتين يرقص مع مع الوزيرة العروس، وبعد ذلك ودع العروسين بحرارة قبل أن يغادر حفل الزفاف.

الرئيس الروسى يرقص مع وزيرة خارجية النمسا
الرئيس الروسى يرقص مع وزيرة خارجية النمسا

وبعد فيينا توجه بوتين إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بانتظاره لإجراء محادثات سياسية.

وأعلن مجلس الوزراء الألمانى قبل قدوم بوتين إلى ألمانيا، أن الجانبين الروسى والألمانى سيناقشان الوضع فى أوكرانيا، وسبل تسوية الأزمة السورية، كما سيتطرقان لمواضيع اقتصادية تخص البلدين.

ومن المنتظر أن يدلى الرئيس الروسى والمستشارة الألمانية بتصريحات أمام الصحفيين قبل البدء بالمحادثات الثنائية.


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