صحيفة أمريكية: سياسة أردوغان وراء انهيار الاقتصاد التركى

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى سمحت للشركات فى بلاده فى التوسع نحو الاقتراض الأجنبى، تقف وراء الانتكاسة الاقتصادية التى تعانيها تركيا.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، بعنوان "كيف تسبب لهث أردوغان وراء النمو غير المحدود فى دفع تركيا إلى حافة الهاوية"، انخفاض الليرة التركية كان مفاجئًا وحادًا، غير أن السبب يعود إلى ما يقرب من عقد من الزمان عندما قرر الرئيس تحويل تركيا إلى بلد يشبه الصين على نطاق أصغر، اقتصاد عالمى تحت سيطرة رجل واحد.

وفى ظل سعيه نحو إبعاد بلده من الانكماش الاقتصادى الذى طال الكثير من الدول فى العالم بداية عام 2009، وقع رجب طيب أردوغان مرسوما يسهل من حصول الشركات التركية على قروض أجنبية.