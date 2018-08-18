video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنوفية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 10:13 ص
صحة المنوفية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأصدر الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة فى المنوفية، تعليماته بمنع الأجازات والراحات بالمنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع، وذلك إعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى.

بدوره أشار الدكتور محمد الهياتمى وكيل المديرية، إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية، بكافة أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

صحه المنوفيه

وكيل صحة المنوفية




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة