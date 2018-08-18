صحة المنوفية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأصدر الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة فى المنوفية، تعليماته بمنع الأجازات والراحات بالمنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع، وذلك إعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى.

بدوره أشار الدكتور محمد الهياتمى وكيل المديرية، إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية، بكافة أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك .