صحة الأقصر: حملات بـ267 منشأة غذائية وتحرير 152 محضر مخالفات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مديرية الصحة واصلت حملاتها المكثفة للمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات لحماية المواطنين من أخطار التسمم الغذائى، حيث تم المرور على 267 منشأة وتم سحب 130 عينة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، أن إجمالى المخالفات بلغ 152 محضرا، وتمت التوصية على إغلاق 3 منشآت غذائية، وإعدام 338 كيلوجرام سلع غذائية، بالإضافة إلى 290 لتر عصائر مختلفة ومياه غازية.

وتابع عبد الجواد أن ذلك يأتى فى إطار الحملات المرورية المكثفة التى تجريها مديرية الصحة بالتنسيق مع الطب الوقائى بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم يونس، للمرور على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحافظ الأقصر محمد بدر، فى إطار الاستعدادات التى تشهدها المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.