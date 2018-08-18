صاحبة مصنع أكتوبر المحترق تكشف سفرها أثناء الحادث وعدم تقديرها لحجم الخسائر

كتب على عبد الرحمن

قالت صاحبة مصنع مستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة بأكتوبر، الذى اشتعلت النيران فى المخزن الخاص به إنها كانت فى الساحل الشمالى، حينما أتى إليها نبأ حريق مصنعها وأتت مسرعة.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن النيران اشتعلت فى المخزن الخاص بالمصنع منذ حوالى الساعة الخامسة وهو الوقت الذى اتصل بها أحد العاملين بالمصنع ليخبرها بالحادث، مؤكدة عدم وجود أية إصابات بشرية، غير أنه لم يتم تحديد الخسائر حتى الآن بسبب استمرار عمليات الإطفاء.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الدفع بـ 15 سيارة اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.