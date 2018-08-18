شاهد في دقيقة.. أسهل طريقة لحساب الضريبة العقارية بالتفصيل

إعداد – محمد فزاع

شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول حساب الضريبة العقارية، وفي هذا الصدد بدأت الشائعات تنتشر بكثرة حول حجمها وطريقة تطبيقها والهدف منها.

وتساءل البعض عن مرجعيتها والطريقة التي يتم احتسابها بها، وهل هي مطبقة على الجميع أم أن هناك معفيين منها.

وفي الفيديو التالي نرصد كيف تحسب ضريبتك العقارية بشكل سهل وبالتفصيل.

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