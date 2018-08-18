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شاهد أول فيديو للطفلة "مروة" فى مستشفى معهد ناصر بعد إجراء العملية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:21 م
شاهد أول فيديو للطفلة "مروة" فى مستشفى معهد ناصر بعد إجراء العملية الرئيس عبد الفتاح السيسي - الطفلة مروة
كتبت هند مختار
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نشر "اليوم السابع" فيديو يوضح حالة الطفلة مروة تامر محمد التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، منذ طلب علاجها حتى إجراء الجراحة اللازمة لها ونجاح العملية.

ومنذ وجه الرئيس بذلك تواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع والدة الطفلة ووجهت بتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفلة من منزلها بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إلى مستشفى معهد ناصر لعلاجها على نفقة الدولة، مع متابعة الحالة بصفة يومية وإرسال تقرير طبى بحالتها للرئيس.

وفور وصولها إلى مستشفى معهد ناصر كان فى انتظارها فريق طبى من مختلف التخصصات، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين أن الطفلة تعانى من متلازمة دوان مصحوبة بعدم ثبات ما بين الجمجمة والفقرات العنقية الأولى مع موجود ضغط على النخاع الشوكي وإصابة بالحبل الشوكي، وما ترتب علي ذلك من معاناتها من شلل جزئى بالطرفين السفلين.

وقامت المستشفى بإجراء الجراحة اللازمة لها بواسطة فريق طبى على أعلى مستوي، وهى الآن حالتها مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن والدة الطفلة كانت قد ناشدت رئيس الجمهورية التدخل لعلاج ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة علي الحركة، ما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم علي علاج ابنتهم.


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