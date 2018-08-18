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شاهد.. أول صور لمخيمات المصريين على عرفات قبل تفويج الحجاج إليه

السبت، 18 أغسطس 2018 06:32 م
شاهد.. أول صور لمخيمات المصريين على عرفات قبل تفويج الحجاج إليه مخيمات المصريين
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي
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ينشر "اليوم السابع" أول صور لمخيمات الحجاج المصريين على عرفات وأماكن الاستراحات خارج المخيمات استعدادا للركن الأعظم فى الحج.

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وتفقد المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية واللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج مخيمات الحجاج المصريين بمنطقة عرفات، وذلك قبل تفويج الحجاج إليها.
 
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وشدد الرئيس التنفيذى لبعثة الحج على زيادة العلامات الإرشادية والأعلام المصرية بالمنطقة لعدم فقد الحجاج، مع وجود ضباط على مداخل عرفات لإرشاد الحجاج.

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وطالب الرئيس التنفيذى لبعثة الحج بزيادة تكييفات الهواء والمرطبات للتغلب على حرارة الجو المرتفعة، وتقديم كافة التسهيلات للحجاج بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

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