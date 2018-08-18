شاهد.. أول صور لمخيمات المصريين على عرفات قبل تفويج الحجاج إليه

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

ينشر "اليوم السابع" أول صور لمخيمات الحجاج المصريين على عرفات وأماكن الاستراحات خارج المخيمات استعدادا للركن الأعظم فى الحج.

وتفقد المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية واللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج مخيمات الحجاج المصريين بمنطقة عرفات، وذلك قبل تفويج الحجاج إليها.

وشدد الرئيس التنفيذى لبعثة الحج على زيادة العلامات الإرشادية والأعلام المصرية بالمنطقة لعدم فقد الحجاج، مع وجود ضباط على مداخل عرفات لإرشاد الحجاج.