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السبت، 18 أغسطس 2018 10:40 م
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سفير اليابان بالقاهرة يغادر الاثنين بعد انتهاء مهام عمله

السبت، 18 أغسطس 2018 08:31 م
سفير اليابان بالقاهرة يغادر الاثنين بعد انتهاء مهام عمله السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى مصر
القاهرة (أ ش أ)
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يغادر السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى مصر ، بعد غد الإثنين، القاهرة عقب انتهاء مهام عمله سفيرا ممتازا ومفوض لبلاده لدى جمهورية مصر العربية.

وقال السفير - فى تصريح بهذه المناسبة - إنه لن ينسى السنوات الأربعة التى قضاها فى مهامه الرسمية سفيرا لدى مصر وأنه سيظل معتزا بها طوال حياته لا سيما وأن هذه الفترة شهدت تغييرات ضخمة وتقدما فى مصر ، بالاضافة الى التعاون الثنائى المشترك بين مصر واليابان.

وأضاف " إن العلاقات بين اليابان ومصر لم تكن فى يوم من الأيام أفضل مما هى عليه الآن ، إذ يشمل هذا التطور المشروعات البارزة ومن بينها المتحف المصرى الكبير والمدارس اليابانية النموذجية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا".

وأعرب السفير كاجاوا عن ثقته فى أن مصر سوف تستمر فى الازدهار فى كافة المجالات برغم كل التحديات التى تواجهها ، متمنيا أن تشهد العلاقات المصرية اليابانية خطوات كبيرة الى الأمام فى كافة مجالات التعاون بين الدولتين.

 


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