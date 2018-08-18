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سائقو موقف السلام لمحافظ القاهرة: مش عارفين نحمل بسبب المواقف العشوائية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:37 م
سائقو موقف السلام لمحافظ القاهرة: مش عارفين نحمل بسبب المواقف العشوائية محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت
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 وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الاقاليم ورئيس حى السلام أول بسرعة التنسيق مع قطاع المرور لشن حملات موسعة لرفع كافة المواقف العشوائية المنتشرة بمحيط الموقف ومواجهة ظاهرة الانتظار المخالف لسيارات السرفيس وتحميل الركاب من خارج الموقف ، بالاضافة الى ازالة كافة الاشغالات المنتشرة حول اسوار الموقف ، وتأكد من انتشار اللافتات واللوحات الارشادية بمداخل الموقف موضحا فيها تعريفة الركوب المحددة لكافة الخطوط ، وكذلك وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفى لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف .
       وأستمع المحافظ خلال الجولة لمطالب وشكاوى بعض السائقين، حيث أكد بعض السائقين أنهم لا يستطيعوا التحميل بسبب المواقف العشوائية الموجودة خارج الموقف، على الرغم من شكوتهم أكثر من مرة لمدير الموقف.
 
كما استمع المحافظ لاستفسارات المواطنين من رواد الموقف مدى التزام السائقين بالتعريفة ، وطالب مدير المواقف بسرعة تذليلها طبقا للوائح والشروط الرسمية داخل الموقف ووعد بدراسة تخصيص مساحات اخرى بديلة لاستيعاب الزيادة فى اعداد السيارات فوق القدرة التشغيلية للموقف .
 
 وناشد السائقين داخل الموقف بضرورة التحلى بالأمانة فى الالتزام بتعريفة الركوب المقررة وعدم استغلال التكدس وكثافة اقبال المواطنين خلال اجازة العيد . 
    وأطمأن المحافظ من خلال شرح واف من داخل غرفة التحكم وادارة الموقف  على انتظام الحركة كاملة والناحية الامنية  داخل الموقف من خلال مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات بأكثر من 80 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة  وترصد مداخل ومخارج الموقف 
 
 

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