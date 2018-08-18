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السبت، 18 أغسطس 2018 08:29 ص
خالد صلاح
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رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوجه إلى إندونيسيا لحضور دورة الألعاب الآسيوية

السبت، 18 أغسطس 2018 08:29 ص
رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوجه إلى إندونيسيا لحضور دورة الألعاب الآسيوية رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون
أ ش أ
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توجه رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون، اليوم السبت، إلى إندونيسيا لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية وتمهيد الطريق للقاء محتمل مع مسؤول كورى شمالى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تسير الكوريتان معا خلف العلم الكورى الموحد فى حفل الافتتاح اليوم فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأضافت الوكالة أن لي قد يلتقى مع نائب رئيس الوزراء الكورى الشمالى رى ريونج-نامى فى حفل الافتتاح أو فى مباراة كرة السلة النسائية التى تلعب فيها الكوريتان فى فريق مشترك لمنافسة الهند يوم الاثنين المقبل.


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