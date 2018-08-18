رئيس مدينة أرمنت يتابع قافلة طبية بعزبة أبودغار.. وفحص 280 مواطنا

الأقصر – أحمد مرعى

تابع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، القافلة الطبية التى أقيمت بقرية السلام بعزبة أبو دغار، وذلك لرصد الكشف علي المواطنين وطلبات قيادات القافلة لتوفيرها لضمان أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وقال رئيس مدينة أرمنت – في بيان صحفي - أن أجمالى الحالات التى تم أجراء الكشف الطبى عليها 280 حالة كالتالى حالتين نساء وولادة ، 39 أطفال ، 94 باطنة ، 26 أمراض جلدية ، 22 أسنان ، 70 حالة تحاليل سكر عشوائى وقياس ضغط، موضحاً أن القافلة تضمنت جميع التخصصات وهى عظام ، أمراض نساء وولادة وأسنان وأمراض جلدية ، وأمراض باطنة وتطعيم أطفال وعمل أشاعات وتحاليل ، وصرف أدوية.