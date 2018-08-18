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السبت، 18 أغسطس 2018 09:52 م
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رئيس مدينة أرمنت يتابع قافلة طبية بعزبة أبودغار.. وفحص 280 مواطنا

السبت، 18 أغسطس 2018 09:05 م
رئيس مدينة أرمنت يتابع قافلة طبية بعزبة أبودغار.. وفحص 280 مواطنا العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى
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تابع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، القافلة الطبية التى أقيمت بقرية السلام بعزبة أبو دغار،  وذلك لرصد الكشف علي المواطنين وطلبات قيادات القافلة لتوفيرها لضمان أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وقال رئيس مدينة أرمنت – في بيان صحفي - أن أجمالى الحالات التى تم أجراء الكشف الطبى عليها 280 حالة كالتالى  حالتين نساء وولادة ، 39 أطفال ، 94 باطنة  ، 26 أمراض جلدية ، 22 أسنان ، 70 حالة تحاليل سكر عشوائى وقياس ضغط، موضحاً أن القافلة تضمنت جميع التخصصات وهى عظام ،  أمراض نساء وولادة وأسنان وأمراض جلدية ، وأمراض باطنة وتطعيم أطفال وعمل أشاعات وتحاليل ، وصرف أدوية.

 

 

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