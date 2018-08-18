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رئيس غانا: نشعر بحزن عميق إزاء نبأ وفاة كوفى عنان

السبت، 18 أغسطس 2018 01:55 م
رئيس غانا: نشعر بحزن عميق إزاء نبأ وفاة كوفى عنان رئيس غانا نانا أكوفو أدو
أ ش أ
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أعرب رئيس غانا نانا أكوفو أدو، اليوم السبت، عن حزنه العميق إزاء وفاة السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان عن عمر ناهز 80 عاما.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية عن أدو - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إن حكومة وشعب غانا يشعرون بحزن عميق إزاء نبأ وفاة أحد أعظم مواطنينا فى برن بسويسرا".

جدير بالذكر أن كوفى عنان كان قد تولى منصب السكرتير العام للأمم المتحدة لفترتين من شهر يناير 1997 حتى ديسمبر 2006، كما حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2001.


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كوفى عنان

رئيس غانا نانا أكوفو أدو

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