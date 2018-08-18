رئيس بعثة الحج الرسمية: مخيمات عرفات مشرفة ومتفائل بنجاح موسم الحج بامتياز

عرفات (أ ش أ)

قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية إن المخيمات بعرفات تعد "مشرفة" من حيث التنظيم والتجهيز وتليق بالحجاج المصريين ، معربا عن تفاؤله بنجاح موسم الحج الحالى بامتياز.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس بعثة الحج الرسمية ويرافقه الرئيس التنفيذى للبعثة اللواء عمرو لطفى ، ورؤساء البعثات النوعية ، اليوم ، بمخيمات الحجاج المصريين بعرفات.

وأضاف أنه لمس تنظيما جيدا من حيث الاستعدادات خارج المخيمات كالطرق والخدمات المنتشرة عليها لإرشاد الحجاج ، أو من حيث التجهيز الداخلى للخيام وأماكن الاستراحة ودورات المياه.

وثمن الوزير عمر مروان الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لراحة حجاج القرعة وتذليل كافة العقبات لهم والخدمات المنتشرة على امتداد الطرق لإرشاد حافلات الحجاج بعد تغيير المسارات المعتادة إلى أخرى جديدة.

وأوضح أنه كان قد وجه رؤساء البعثات النوعية بالعمل على راحة الحجيج وتقديم كافة التيسيرات لهم والرد على استفساراتهم.

فى السياق ذاته ، توجه رئيس بعثة الحج الرسمية الوزير عمر مروان بالشكر للسلطات السعودية على الجهود المبذولة لراحة الحجيج وتسهيل أداء المناسك.