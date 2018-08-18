داعش يهاجم قاعدة لقوات التحالف الدولى بريف الزور شمالى سوريا

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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى هاجمت أكبر قاعدة لقوات التحالف الدولى فى ريف دير الزور شمالى سوريا.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت - إن حقل (العمر)، وهو أكبر حقل نفطى فى سوريا والذى يضم أكبر قاعدة عسكرية للتحالف فى سوريا شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وهاجم ما لا يقل عن 20 مسلحا من تنظيم (داعش) القاعدة العسكرية التى تضم مطارا تستخدمه قوات التحالف الدولى، ومعدات عسكرية ضخمة من منصات لإطلاق الصواريخ وبطاريات صواريخ مضادة للطيران، كما تتواجد فى القاعدة قيادات بارزة من قوات "سوريا الديمقراطية".

وكان المرصد السورى (مقره لندن) قد أعلن فى وقت سابق اليوم، مقتل 18 مسلحا من تنظيم (داعش) على الأقل جراء غارات جوية لم يحدد هويتها على مواقع التنظيم بدير الزور.