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حملة بيطرية بالقليوبية ت‏ضبط كميات من الألبان واللحوم والأسماك الفاسدة

السبت، 18 أغسطس 2018 08:51 م
حملة بيطرية بالقليوبية ت‏ضبط كميات من الألبان واللحوم والأسماك الفاسدة جانب من الحملة
القليوبية - نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الطب البيطرى ومباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق ومحلات اللحوم والدواجن قبل عيد الأضحى.

 

وتم ضبط 398 عبوة من منتجات اللحوم المختلفة "جناح رومى، جناح فراخ، بط مجمد، فراخ رومى، وخلافه"، غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتصدر منها رائحة غير مقبولة، وذلك بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين.

 

كما تم ضبط 20 كيلو سمك و10 عبوات كبد وقوانص غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتم إعدام 20 كيلو جرام سمك به تهتك فى الأنسجة. وتم المرور على خمس منشآت و2 ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم ومنتجاتها ومحل تحضير وبيع وجبات مطهية من أصل حيوانى ومحل بيع الأسماك. وتم تحرير 6 محاضر ما بين اشتراطات النظافة والاشتراطات الصحية لبعض المنشآت وعدم حمل بعض متداولى الأغذية لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.‏

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