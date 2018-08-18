حبس شقيقين بطوخ 4 أيام لضبطهما بحوزتهما 500 كيلو نحاس من أسلاك التليفونات

قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة كابلات تليفونات نحاسية تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وضبط بحوزتهما 500 كيلو جرام نحاس من أسلاك التليفونات.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد ضبط كلا من "ع ع " 38 سنة، وشقيقه "أ " 26 سنة بحوتهما 120 قطعة من كابلات التليفونات النحاسية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان عاملان خردة، وبسؤالهما عن مصدر الكابلات أفادا بأنهما حصلا عليها من متهم ثالث يدعى "محمد" من مدينة قها، قام ببيع الكابلات لهما خردة، وقدرت الكميات بنحو 500 كيلو نحاس من الكابلات، وتم التحفظ على المضبوطات، واحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم.