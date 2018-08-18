video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس شقيقين بطوخ 4 أيام لضبطهما بحوزتهما 500 كيلو نحاس من أسلاك التليفونات

السبت، 18 أغسطس 2018 02:24 م
حبس شقيقين بطوخ 4 أيام لضبطهما بحوزتهما 500 كيلو نحاس من أسلاك التليفونات حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة كابلات تليفونات نحاسية تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وضبط بحوزتهما 500 كيلو جرام نحاس من أسلاك التليفونات. 
 
وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد ضبط كلا من "ع ع " 38 سنة، وشقيقه "أ " 26 سنة بحوتهما 120 قطعة من كابلات التليفونات النحاسية.
 
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان عاملان خردة، وبسؤالهما عن مصدر الكابلات أفادا بأنهما حصلا عليها من متهم ثالث يدعى "محمد" من مدينة قها، قام ببيع الكابلات لهما خردة، وقدرت الكميات بنحو 500 كيلو نحاس من الكابلات، وتم التحفظ على المضبوطات، واحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى حيازته لـ4 كيلو "فودو" بالقليوبية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة