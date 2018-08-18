جمارك مطار مرسي علم الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار مرسي علم الدولى برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير جمارك مطار مرسي علم الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط سمول بلانت القادمة من دسلدوره إشتبه محمد رشدى مأمور الجمرك بالمطار في الراكب م . ح مصرى الجنسية ويحمل بيده حقيبة وبسؤاله عما يوجد بداخل الحقيبة أفاد ان بها بعض الأوراق الخاصة به.

وبفحص الحقيبه تيين انها تحتوى على 155 علبة lasix 500.mg وبكل علبة 4 اشرطه بكل منها 10 أقراص

وبلغ قيمة التعويض 123 الف و 269 جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 290 لسنة 2018