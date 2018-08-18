video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 04:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمارك مطار مرسي علم الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

السبت، 18 أغسطس 2018 04:00 ص
جمارك مطار مرسي علم الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية أدوية - أرشيفية
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق

تمكن رجال الجمارك بمطار مرسي علم الدولى برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير جمارك مطار مرسي علم الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975 وتعديلاته

وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط سمول بلانت القادمة من دسلدوره إشتبه محمد رشدى مأمور الجمرك بالمطار في الراكب م . ح مصرى الجنسية ويحمل بيده حقيبة وبسؤاله عما يوجد بداخل الحقيبة أفاد ان بها بعض الأوراق الخاصة به.

وبفحص الحقيبه تيين انها تحتوى على 155 علبة  lasix 500.mg  وبكل علبة 4 اشرطه بكل منها 10 أقراص

وبلغ قيمة التعويض 123 الف و 269 جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 290 لسنة 2018

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مليار جنيه إجمالى إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال يوليو

مصلحة الجمار

تهريب

أدوية

اخبار

اقتصاد




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة