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جامعة بنى سويف بدء أوراق طلاب علوم ذوى الإحتياجات 28 أغسطس

السبت، 18 أغسطس 2018 01:35 م
جامعة بنى سويف بدء أوراق طلاب علوم ذوى الإحتياجات 28 أغسطس رئيس جامعه بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلنت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، عن  بدء تلقي أوراق الطلاب الجدد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الثلاثاء 28  أغسطس الحالى حتى يتوافق مع الجدول الزمني للكشف الطبي المقرر سلفا.

 

 وأشارت الجامعة فى بيان لها اليوم السبت، إلى أن الأوراق المطلوبة هى نفس أوراق التقدم لأي كلية بالجامعة والتي تتمثل في : أصل المؤهل، أصل شهادة الميلاد، صورة البطاقه، بطاقة الترشيح، 6 صور شخصية، وإستمارات 2 جند و 6 او 7 جند (بالنسيه لللذكور) مع ضرورة إحضار نسخة من الأوراق على قرص مدمج، ويتم تقديم الأوراق بمقر الكلية بالحرم الجامعي شرق النيل.

 

وأوضحت الجامعة  أن الكلية أنشئت عام 2015، وبدأت الدراسة بها في العام الأكاديمي 2016/2017، وهي الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم العربي، تلتها كلية مناظرة لها بجامعة الزقازيق في العام التالي لها، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (علمي وأدبي) غالبًا مرحلة أولى (أو مرحلة ثانية وفقًا للأعداد المطلوبة، وتقوم الكلية بإعداد الطلاب كمعلمين في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس التعليم العام (إبتدائي، وإعدادي، وثانوي) الآخذة بنظام الدمج.

 

كما وافق الدكتورمنصور حسن رئيس الجامعة على فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلوم للعام الجامعي 2018- 2019، خلال الفترة من 15 أغسطس  وحتى 30 سبتمبر .

 

وأوضح  منصور حسن أن الكلية تتيح التقدم للحصول على تمهيدي الماجستير لخريجي كليات العلوم بأقسام الكلية المختلفة بتقدير عام جيد على الأقل، كما تتيح عشرة دبلومات، وهي: الكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجيا التطبيقية، والنانوفوتونيك، وعلوم الليزر وتطبيقاته، وعلوم المواد، وكيمياء الأدلة الجنائية، والبيولوجيا الجزيئية التطبيقية، وفيزياء إشعاعية، وعلوم بينية، واللافقاريات والطفيليات، علما بأنه يمكن للحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة بيولوجي التقدم لدبلومة الميكروبيولوجي بتقدير عام جيد على الأقل

 

 

 

 

 


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