توزيع 6 آلاف كيلو لحوم مجاناً على الأسر الأكثر احتياجاً بمافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، توزيع 6 آلاف كيلو لحوم مجاناً على القرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمواطنين لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير المواد الغذائية الأساسية للفئات المستحقة حتى تتمكن من تدبير احتياجاتها قبل عيد الأضحى المبارك.