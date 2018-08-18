video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع 6 آلاف كيلو لحوم مجاناً على الأسر الأكثر احتياجاً بمافظة الشرقية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:56 م
توزيع 6 آلاف كيلو لحوم مجاناً على الأسر الأكثر احتياجاً بمافظة الشرقية محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، توزيع 6 آلاف كيلو لحوم مجاناً على القرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمواطنين لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
 
وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير المواد الغذائية الأساسية للفئات المستحقة حتى تتمكن من تدبير احتياجاتها قبل عيد الأضحى المبارك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الشرقية" تحرر 60 محضرا وتنفذ 13 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة

فتح 24 مجزر حكومى بالشرقية خلال أيام العيد لذبح الأضاحى مجاناً

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة