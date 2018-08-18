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تعرف على فروع البنك الأهلى العاملة يومى الجمعة والسبت حتى الـ7 مساء

السبت، 18 أغسطس 2018 10:49 ص
تعرف على فروع البنك الأهلى العاملة يومى الجمعة والسبت حتى الـ7 مساء علاء فاروق رئيس قطاع منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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يحتاج الكثير من المواطنين إلى التعاملات المصرفية مثل سحب وإيداع الأموال بأحجام كبيرة، ولأسباب طارئة، أو للتسوق فى المولات التجارية، وتعمل البنوك المصرية خلال أيام من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، ولكن بعضها يعمل بشكل استثنائى يومى الجمعة والسبت، وفى مواعيد تمتد حتى الـ7 مساءًا يرصدها اليوم السابع فى هذا التقرير.
 
وفى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، بحصة سوقية تصل إلى 27%، تعمل 5 فروع يومى الجمعة والسبت، وحتى الساعة الـ7 مساءً، وهى فرع البنك الأهلى المصرى بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر، وفرع "أمريكانا بلازا"، فى مدينة السادس من أكتوبر أيضًا، وفرع "كايروفيستال سيتى"، وفرع فندق سافوى "سوهو سكوير" فى مدينة شرم الشيخ، وفرع البنك الأهلى المصرى بنادى الصيد بالقطامية، والذى يقتصر على أعضاء النادى فقط.
 
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن تلك الفروع تعمل بشكل استثنائى، لمساعدة مرتادى المولات التجارية فى مواعيد عمل تناسبهم، ويتم إجراء عمليات مصرفية محددة مثل السحب والإيداع للأفراد، بالإضافة إلى أن فرع البنك الأهلى المصرى فى مطار القاهرة الدولى والذى يعمل لمدة 24 ساعة يوميًا.
 
وأكد علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، أن مواعيد عمل تلك الفروع تبدأ من الساعة 11 صباحًا، وحتى الـ7 مساء من السبت إلى الخميس، ومن الـ2 ظهرًا وحتى الـ7 مساء يوم الجمعة فقط.
 
 
 

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