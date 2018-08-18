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السبت، 18 أغسطس 2018 03:40 م
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تحرير 885 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:54 م
تحرير 885 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية حملة مرورية -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 885 مخالفة.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إلى اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 885 مخالفة لقائدى السيارات والدراجات النارية، و131 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 5050 جنيها، وسحب 13 دراجات نارية وحجز 3 دراجات.

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