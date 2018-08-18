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تجديد حبس ممرض 15 يوما لشروعه فى سرقة جهاز من المعهد القومى للسكر

السبت، 18 أغسطس 2018 02:30 م
تجديد حبس ممرض 15 يوما لشروعه فى سرقة جهاز من المعهد القومى للسكر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ممرض 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى سرقة جهاز خاص بالمعهد القومى للسكر. 
 
تعود تفاصيل القضية عندما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب أثناء مرورهم بشارع القصر العيني من ضبط "محمود ص 33 سنة"، مساعد ممرض بالمعهد القومي للسكر والغدة الصماء، ومقيم أشمون بالمنوفية، والسابق اتهامه في القضية رقم 13620 لسنة 2004م أشمون "خيانة أمانة" وبحوزته جهاز تحويل كهربائي خاص بالتحاليل الطبية "مجهول المصدر".
 
وبمناقشته عن مصدر الجهاز اعترف بسرقته من داخل المعهد عمله بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء "عمر حسن"، 32 سنة فرد أمن بالمعهد، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
 
 

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