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تجديد حبس أنس البلتاجى 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:53 م
تجديد حبس أنس البلتاجى 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أنس البلتاجى-أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، 15 يوماً فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.
 
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
 

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