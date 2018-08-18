بوتين يصل النمسا لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية

موسكو (أ ش أ)

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى مدينة جراتس بولاية ستيريا النمساوية لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية كارين كنيسل.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية أن بوتين تلقى دعوة من كنيسل لحضور حفل زفافها، المقرر اليوم السبت، وذلك خلال آخر زيارة قام بها إلى فيينا فى 5 يونيو الماضى.

ومن جانبها، أشارت وزارة الخارجية النمساوية، فى وقت سابق، أنه سيتم اعتبار زيارة بوتين كزيارة عمل، وأنه سيتم اتخاذ التدابير الأمنية المماثلة لتلك المتخذة خلال زيارة رئيس دولة أجنبية، كما أوضحت أن روسيا هى من ستتحمل تكاليف هذه الزيارة.