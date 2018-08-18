بعد تسابق سائقى نقل على طريق السويس الصحراوى..أستاذ طرق: يجب محاربة السرعات

كتب عبد الرحمن سيد

فى الوقت الذى يتسابق سائقو السيارات و لا يدرى خطورة ما يفعله اثناء السير على الطرق،ويعرض حياة المواطنين، و يقوم السائق المخالف بالاصطدام به من الخلف و يتسبب فى انقلاب سيارته، والقى ضباط المرور القبض على سائقين يتسابقان اثناء قيادتهم لخلاطتين على طريق السويس و أجمع العديد من الخبراء على معاقبة سائقى النقل ووضع حلول للسرعات و منها

و يؤكد الدكتور مجدى صلاح استاذ الطرق و المرور ، أنه يجب محاربة السرعات الزائدة على الطرق بتركيب رادارات، و القيام بشن حملات بشكل دورى و تركيب محددات سرعة و كاميرات مراقبة لرصد اى سرعات، والقيام بتحرير مخالفة لسائقى السيارات التى تقوم بارتكاب مخالفة التسابق، والسرعات و إبلاغ أقرب كمين و يتم إلقاء القبض على المخالف و معاقبته حتى لا يقوم بتكرار ذلك مرة أخرى.

و أضاف أستاذ الطرق ، أنه تجب تخصيص حارات لسيارات النقل و المقطورات بالطرق، نظرا لأن حوادثها المرورية مميتة و تتسبب فى خسائر فى الأرواح و للسيارات،وتكبد الدولة ملايين الجنيهات سنويا لعدم دراية سائقيها بخطورة السرعات الجنونية و يقودون بها مع اهمالهم فى صيانة المركبات التى تستمر لمدة ايام تسيير على الطرق.

و أوضح استاذ الطرق و المرور، أنه يجب تطبيق القانون بشكل رادع على سائقى سيارات النقل الثقيل، و المقطورات و تحديد سرعات معينة لهم و التنبيه عليهم ، بإجراء كشف دورى و صيانة لإطارات السيارات، التى عادة ما تنفجر بسبب عدم ضبط مستوى الضغط بها و الإهمال فى صيانة المركبات.

و أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير الأسبق للشرطة المتخصصة، طريق السويس الصحراوى أصبح من الطرق التى ارتفعت نسبة الحوادث عليها، ويجب شن حملات عليه بشكل يومى سواء حملات رادار ليلية أو نهارية، نظرا ليس فقط لأنه يربط بميناء السويس وإنما توجد مجتمعات سكنية من الرحاب ومدينتى وبدر والشروق والأهم العاصمة الادارية.

و ناشد مساعد الوزير الأسبق للشرطة المتخصصة ، بقيام إدارة المرور بتعزيز الخدمات المرورية أعلى الطريق ، مع وضع رادارات ثابتة ومتحركة للحد من السرعات الجنونية، والحد من وقوع الحوادث التى نراها أعلى الطرق،مع عمل حملات مستمرة خاصة ليلا في اماكن الأكمنة التي يسهل فيها الاستيقاف الأمن مع تحليل مخدرات لكافة السائقين و تشغيل الرادار الليلي

وأضاف "قريطم" أن هناك محددات سرعة متواجدة أعلى الطرق ويجب على السائقين الالتزام بها، منعا لوقوع أى حوادث، لأن التهور فى القيادة يؤدى لوقوع إصابات، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور تبذل جهدا كبيرا لمنع تكرار الحوادث، وهناك شبكة طرق جديدة تشرف عليها الدولة، وبمجرد الانتهاء منها ستساهم فى منع التكدسات وحوادث الطرق، موضحا أن الحل لمنع الحوادث لجميع سائقى المركبات وجود قرار رادع.

وأكد اللواء مجدى عز الدين مدير إدارة المرور السابق، أن يجب التصدى للسرعات الزائدة حتى لا يكون ظاهرة اثناء السير على الطرق لمنع وقوع الحوادث ، لأن خطورتها تكمن فى عدم تحكم السائق فى السيارة التى تكون خارج السيطرة، ويجب على السائق الانتباه لخطورة ما يفعله لأنه يعرض حياة الآخرين للخطر بسبب تلك الجريمة.

واستطرد مدير المرور السابق، أنه من أكبر الأخطاء التى يقع فيها سائق السيارة القيادة بسرعات جنونية، ولا يدرى مدى الخطورة التى تقع على عاتقه فى حاله انقلاب السيارة، بسبب السرعات، أو التورط فى ارتكاب حادث مرورى يودى بحياة المواطنين، وإدارة المرور تضع رادارات بمعظم الطرق لمنع الحوادث، وهناك سرعات يجب الالتزام بها.

و قال مصدر بإدارة المرور ، أن الإدارة تقوم يوميا بتحرير العديد من المخالفات المرورية للسرعات الزائدة، ويتم توقيع غرامة مالية عليهم من خلال نيابة المرور و تم عمل العديد من حملات التوعية ضد السرعات خلال الفترة الماضية و توزيع كتيبات على السائقين بكافة الطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات للعمل على الحد من الحوادث.

كانت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء الدجوى مدير الشرطة المتخصصة تمكنت من القبض على سائقين ظهرا فى فيديو يسيران بسرعات عالية على بطريق السويس الصحراوى، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ووقوع حوادث مرورية و السائقان ظهرا فى الفيديو بعدم الالتزام بالحارة المخصصة لسير السيارات، وهى الحارة اليمنى والسرعة الزائدة، مما يعرض حياة قائدى السيارات للخطر، وأمر اللواء عصام شادى مدير المرور بتكثف الخدمات على الطريق و تم إلقاء القبض على المخالفين و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضبط الحركة المرورية على الطرق وتسيير الحركة المرورية حفاظا على سلامة المواطنين .