video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعثة الحج: بدء نقل الحجاج إلى عرفات غدا وخدمات على الطرق لإرشاد الحافلات

السبت، 18 أغسطس 2018 09:45 م
بعثة الحج: بدء نقل الحجاج إلى عرفات غدا وخدمات على الطرق لإرشاد الحافلات الحجاج على جبل عرفات - أرشيفية
مكة المكرمة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات سيبدأ صباح غد ، لافتا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تفويج جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه تم التنسيق مع المرور السعودى لإرشاد الحافلات بسبب تغيير السلطات السعودية المسار المعتاد ، فضلا عن تعيين خدمات ثابتة على امتداد الطرق من رجال الشرطة يحملون أعلام مصر لإرشاد حافلات الحجاج.

وأضاف أنه تم تخصيص ضباط وضابطات لمرافقة الحافلات التى تقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، وأشار إلى أنه تم اليوم تفويج آخر الحجاج الموجودين فى المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

ونوه بأن خيام الحجاج فى عرفات مصنعة من أجود الخامات الألمانية لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتم فرشها بالسجاد وتجهيزها بأجهزة تكييف قوية ، منوها إلى وجود استراحات خارِج الخيام ، ومساجد فى بعض المخيمات ، بالإضافة إلى ثلاجات لتقديم المشروبات المثلجة وتوزيع وجبات ساخنة.

ولفت الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الى أن هذه التجهيزات نتيجة ثمرة جهد متواصل من كافة الضباط بالتنسيق مع المطوفين السعوديين من أجل راحة الحجاج.

وتابع أنه تم الاتفاق والتنسيق مع السلطات السعودية لنقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة إلى المناسك عبر سيارات الإسعاف المجهزة طبيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس بعثة الحج الرسمية: مخيمات عرفات مشرفة ومتفائل بنجاح موسم الحج بامتياز

بعثة الحج الكويتية: اكتمال وصول حجاجنا إلى مكة المكرمة لبدء المناسك غدا

بعثه الحج

اخبار بعثه الحج

حجاج

جبل عرفات

اخبار الحجاج

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة