بعثة الحج: بدء نقل الحجاج إلى عرفات غدا وخدمات على الطرق لإرشاد الحافلات

مكة المكرمة (أ ش أ)

أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات سيبدأ صباح غد ، لافتا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تفويج جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه تم التنسيق مع المرور السعودى لإرشاد الحافلات بسبب تغيير السلطات السعودية المسار المعتاد ، فضلا عن تعيين خدمات ثابتة على امتداد الطرق من رجال الشرطة يحملون أعلام مصر لإرشاد حافلات الحجاج.

وأضاف أنه تم تخصيص ضباط وضابطات لمرافقة الحافلات التى تقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، وأشار إلى أنه تم اليوم تفويج آخر الحجاج الموجودين فى المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

ونوه بأن خيام الحجاج فى عرفات مصنعة من أجود الخامات الألمانية لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتم فرشها بالسجاد وتجهيزها بأجهزة تكييف قوية ، منوها إلى وجود استراحات خارِج الخيام ، ومساجد فى بعض المخيمات ، بالإضافة إلى ثلاجات لتقديم المشروبات المثلجة وتوزيع وجبات ساخنة.

ولفت الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الى أن هذه التجهيزات نتيجة ثمرة جهد متواصل من كافة الضباط بالتنسيق مع المطوفين السعوديين من أجل راحة الحجاج.

وتابع أنه تم الاتفاق والتنسيق مع السلطات السعودية لنقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة إلى المناسك عبر سيارات الإسعاف المجهزة طبيا.